La compra de fincas rústicas baja un 21,9% en Cantabria, la segunda comunidad que más desciende del país

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SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de fincas rústicas ha experimentado en junio en Cantabria una bajada de un 21,9% interanual, la segunda comunidad que más cae en el país, hasta anotar 203 operaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Cocampo.

Y es que, los descensos más acusados correspondieron a Navarra (-28,1%), Cantabria (-21,9%) y la Comunidad de Madrid (-13,2%).

Según los mismos datos, en el sexto mes del año en la región se registraron un total de 356 herencias de fincas rústicas, con un incremento del 1,7% en comparación con el año anterior.

En toda España, el mercado de fincas rústicas cerró junio con 14.613 compraventas, un 7,1% más que un año antes. El suelo rural volvió a crecer por encima de la vivienda, cuya compraventa avanzó un 1,6% en el mismo mes, y acumula en lo que va de año un alza del 2,7%. Frente a mayo, las operaciones rústicas cedieron un 3,3%, en un ajuste estacional habitual.