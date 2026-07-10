Un concierto recaudará fondos para la construcción de un gimnasio infantil en Valdecilla

Presentación del concierto solidario organizado por la Fundación Racing de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el 21 de octubre un concierto solidario que tendrá como fin recaudar fondos dirigidos a la construcción de un gimnasio infantil en el área de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, organizado por la Fundación Real Racing Club y el Gobierno de Cantabria.

Contará con la actuación de la Orquesta del Cantábrico, junto con el coro del Colegio de Economistas de Cantabria, quienes interpretarán un repertorio de canciones emblemáticas muy relacionadas con el equipo verdiblanco, enmarcado dentro del proyecto de acciones incluidas en el programa 'Racing Saludable' que impulsa la Fundación.

El objetivo de la construcción de esta instalación para los niños que están ingresados es, no sólo favorecer la recuperación física de los pacientes, sino también ofrecer momentos de normalidad, juego y esperanza en un contexto especialmente difícil para ellos y sus familias, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.

El acto de presentación de esta cita ha tenido lugar este viernes en el auditorio del Centro Botín a cargo del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el presidente de la Fundación Racing, Sebastián Ceria.

El consejero ha resaltado la labor de la Fundación para emplear "la influencia positiva" del club como herramienta de transformación social y ha destacado que sus principios éticos y morales constituyen "todo un ejemplo", que le han hecho merecedora del Premio Plaza Porticada 2026, por su labor social y los valores que promueve a través de sus programas dirigidos a la infancia y la juventud, "poniendo al fútbol al servicio de los ciudadanos y, en especial, de los que más lo necesitan".

El acto ha contado con una mesa redonda y diversas actuaciones musicales.