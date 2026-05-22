Conde (CEOE) dice que no puede ponerse en "riesgo" el proyecto Altamira "y menos por decisiones políticas"

Asamblea anual CEOE-Cepyme Cantabria - CEOE

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, ha alertado de que el proyecto Altamira, para habilitar el centro de datos más grande del norte de España en Piélagos y Villaescusa, "está en juego", así como también la inversión privada de 3.600 millones de euros que conlleva, las más elevada en la historia de la región, debido -ha dicho- a la "falta de energía" necesaria para su ejecución.

Se trata de "un riesgo que no podemos permitirnos, y menos por decisiones políticas", ha avisado Conde durante su intervención en la asamblea anual de la patronal cántabra, en la que se han abordado diferentes retos, entre ellos la energía y la competitividad industrial, pero también la simplicación administrativa, el absentismo laboral o la fiscalidad.

En el ámbito de la energía y la competitividad industrial, analizado tanto en clave regional como nacional, el jefe de la patronal se ha referido especialmente al proyecto Altamira, que prevé la generación de más de 1.500 empleos en la fase de construcción y de 1.450 en la etapa operativa.

Teniendo en cuenta el impacto económico y sobre el empleo, CEOE Cantabria se ha erigido también como "portavoz" de la demanda energética, ya realizada por el Gobierno regional, y urge así al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO) la inclusión "prioritaria" de la comunidad autónoma en la ampliación de la red de transporte energético en el horizonte 2030.

"No se trata solo de alimentar este proyecto tecnológico, es toda una apuesta por la cohesión territorial, la soberanía digital de España y un desarrollo sostenible alineado con el futuro", ha defendido Conde.

RETOS Y PRIORIDADES

En la asamblea anual de la confederación de los empresarios cántabros se han examinado otros tres retos y prioridades en la interlocución con la Administración: la agilización administrativa tras la aprobación de la Ley de Simplificación y su desarrollo con la "activa participación" de la patronal; el problema del absentismo laboral, que es "la principal amenaza a la que se enfrentan las empresas"; y la fiscalidad, ya que para que Cantabria sea "competitiva" y atraiga inversiones precisa "atractivas condiciones fiscales y una política adecuada de ayudas y subvenciones adaptada a las necesidades reales de las empresas".

"Nuestros vecinos disponen de mejores políticas y aspiramos a disponer de al menos condiciones similares que nos permitan competir con ellos", ha manifestado Conde, que junto al diálogo con la Administración ha defendido la necesidad de que el tejido empresarial este "unido, cohesionado y bien coordinado" para poder ser "más eficaces" en sus reivindicaciones.

"Es fundamental la puesta en marcha de todos aquellos foros donde las empresas se reúnen, comparten información, conocimiento y ponen en común propuestas y soluciones a los problemas para mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad", ha defendido, a la par que ha citado foros y grupos de trabajo creados en la patronal como los de absentismo, fiscalidad, energía, agilización y simplificación administrativa, talento y empleo o geopolítica.

"Podemos mirar hacia afuera para analizar las consecuencias y repercusiones de los acontecimientos geopolíticos, que los hay y son muy importantes, pero es vital mirar también hacia dentro para poder desarrollar nuestra tarea como empresarios en esta región", ha sostenido Conde, partidario de exigir a los gobernantes decisiones "inteligentes y estratégicas" y resultados también.

PRESUPUESTOS Y MEMORIA DE ACTIVIDAD

En la asamblea de CEOE se han ratificado los presupuestos aprobados por el comité ejecutivo, de más de 2,2 millones de euros, y se ha presentado la memoria de actividades del año pasado, en el que la patronal contaba con 44 asociaciones y 555 socios, y hubo 17 nuevas afiliaciones.

En el conjunto de 2025 se desarrollaron 150 acciones y se mantuvieron 119 reuniones institucionales. Además, la organización cántabra participó en 35 comisiones y grupos de trabajo de la confederación estatal.

Entre las actividades llevadas a cabo figuran las derivadas de las más de 317.000 visitas al portal del empleo de CEOE, con más de 1.370 candidaturas seleccionadas y enviadas a empresas; las siete formaciones realizadas con más de 1.750 participantes; o la tramitación de 3.848 altas en la Seguridad Social de alumnos de FP para sus prácticas.

También destaca la IV edición de C-Meet, que rebasó los 800 inscritos y aglutinó a un centenar de empresas de fuera de Cantabria.