Conde (CEOE) subraya la necesidad de reforzar el diálogo entre la administración y las empresas

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha subrayado la necesidad de reforzar el diálogo entre la administración y las empresas.

Así lo ha señalado Conde en el Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible, en el que ha advertido que los requisitos ambientales se están convirtiendo en los últimos años en "un reto" que deben afrontar las empresas "en ocasiones por encima de sus posibilidades".

Según el presidente de la patronal, "la normativa autonómica, estatal y europea se convierte, especialmente para las pymes, en algo muy difícil de abordar y que, en ocasiones, choca con la propia rentabilidad empresarial".

En este sentido, ha apostado por que "la legislación tenga en cuenta los tres ejes en los que se basa la sostenibilidad". "Es importante tener en cuenta los aspectos ambientales, pero no lo es menos tener muy presente los factores sociales y los económicos también", ha indicado.

"Todos deben tener un equilibrio adecuado que permita desarrollar con éxito un proyecto empresarial", ha defendido.

Conde también ha hecho hincapié en la Ley de Simplificación Administrativa, una herramienta, a su juicio, "muy potente" para ayudar a las empresas y los ciudadanos a desarrollar sus proyectos "sin tanta carga burocrática" y que "debe ser un instrumento valioso especialmente en las partes medioambientales de los proyectos empresariales de la región".

EL FORO, REFERENTE EMPRESARIAL EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

En el Foro de Desarrollo Sostenible, celebrado este miércoles y que cumple su 30 aniversario, se hizo balance de las actividades de 2025 y se trasladaron las prioridades para 2026.

Su director, Martín Silván, repasó las principales actividades desarrolladas durante este año, entre las que destacan las tareas de asesoramiento y consultas, en especial las relativas a envases, desperdicio alimentario, huella de carbono y simplificación administrativa.

También se repasaron las cuatro jornadas llevadas a cabo desde el Foro, sobre Huella de Carbono (I y II) desperdicio alimentario y economía circular, con cerca de 150 participantes.

Otras iniciativas novedosas en 2025 fueron la primera edición del 'Curso sobre liderazgo para la sostenibilidad' y una nueva entrega del proyecto 'Industria base de desarrollo sostenible', realizado con el patrocinio de SODERCAN, que pone en valor la importancia de las empresas industriales y su compromiso con la sostenibilidad entre los jóvenes cántabros de Educación Secundaria.

En la edición de este año se han desarrollado ocho jornadas en centros educativos de la región a cargo de otras tantas empresas industriales, en las que han participado un millar de jóvenes.

También a través del Foro se han desarrollado en 2025 acciones de consulta y asesoramiento experto a diferentes empresas de la región sobre el desarrollo e implantación de programas ambientales y las actuaciones frente a la administración en asuntos de interés y relevancia para las empresas.

El Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía es un clúster de empresas industriales con incidencia ambiental que se reúne para compartir y proponer a las administraciones competentes la posición de las empresas ante las cuestiones ambientales.

Fue creado en 1993 y en él están representadas cerca de medio centenar de las principales empresas industriales y tecnológicas con importante implantación en la región.

Organiza encuentros con expertos en diversos ámbitos y competencias ambientales como responsabilidad ambiental, residuos, eficiencia energética, ecoetiquetas, huellas de carbono, economía circular, adaptación y mitigación del cambio climático.