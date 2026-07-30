Condenan al Ayuntamiento de Santander a pagar 26.000 euros a un escolta de Alcaldía por jornadas extra desde 2022

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SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Santander ha condenado al Ayuntamiento a abonar más de 26.000 euros a un policía local por horas y servicios extraordinarios realizados como escolta de Alcaldía desde diciembre de 2022 y hasta junio de este año, cuando se celebró la vista.

La sentencia, de la titular de la Plaza Número 3 de la Sección Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad, estima la demanda del funcionario, anula la resolución administrativa recurrida y condena al Consistorio, que además de pagarle 26.231 euros más intereses legales deberá afrontar las costas procesales.

El fallo, difundido este jueves y consultado por Europa Press, fue dictado el pasado 16 de julio y no es firme, ya que cabe recurso de apelación.

La demanda se interpuso frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación realizada hace ahora un año para el reconocimiento y abono de retribuciones desde diciembre de 2022 correspondientes a sus funciones como escolta de Alcaldía.

Y es que el desempeño de esta función conlleva horas y servicios extraordinarios por encima de la jornada ordinaria de trabajo fijada para los escoltas -unas 30 horas mensuales adicionales- y "no han sido retribuidos" por el Ayuntamiento desde diciembre de 2022.

Ese incremento de jornada obedece al "notable" descenso de efectivos destinados al servicio de escolta (estaba integrado por seis funcionarios y pasó a desempeñarse por tres, es decir la mitad) y a la asunción de funciones adicionales, como conducción de los vehículos, al estar vacante el puesto de conductor de Alcaldía, explica la sentencia.

La magistrada estima la demanda porque a lo largo de todo el expediente administrativo se reconoce la prestación los servicios en cuestión, la encomienda de los mismos y la falta de abono también.

"Todos los informes obrantes en expediente administrativo reconocen la efectiva realización de funciones ajenas a las de policía escolta por parte del recurrente y la ausencia de retribución por las mismas desde el año 2022" y además "consta la encomienda" de las funciones por las que reclama la retribución ahora reconocida.

INACEPTABLE E INJUSTIFICABLE.

Desde el sindicato SIEP consideran "inaceptable e injustificable" que profesionales que venían percibiendo retribuciones por las funciones y jornadas extraordinarias encomendadas hasta diciembre de 2022 dejen de percibirlas y se vean obligados a recurrir ante los tribunales de justicia el atropello que vienen soportando durante cuatro años".