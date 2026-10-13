Condenas de hasta seis años y medio y 150.000 euros a nueve traficantes de cocaína que traían a Cantabria desde Madrid

Acusados de tráficar en Cantabria con cocaína procedente de Madrid, en el juicio contra ellos, en el que han aceptado los hechos y las penas rebajadas tras introducirse la atenuante de drogadicción - EUROPA PRESS

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a penas que oscilan desde los tres años y medio de cárcel y los seis años y seis meses y multas que llegan a 150.000 euros a nueve hombres que formaban un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína que traían a esta región desde otras comunidades autónomas, en concreto desde Madrid, donde la guardaba uno de los involucrados en su domicilio de Alcalá de Henares.

Los procesados, uno de ellos en prisión, iban a ser juzgados este martes pero fiscal y defensas han llegado a un acuerdo al inicio de la vista oral y no se ha celebrado. El pacto implica rebajas respecto a las peticiones de condena iniciales del ministerio público, que se elevaban hasta los nueve y ocho años de prisión y los 200.000 euros de multa para los dos máximos responsables de la organización.

Ahora se han modificado al considerarse que todos ellos cometieron los hechos a causa de su adicción a las drogas -grave en algunos casos-, lo que mermaba sus capacidades volitivas e incluso mentales, y al introducirse la correspondiente atenuante, muy cualificada en varios de ellos. Además, en un caso se he aplicado la agravante de reincidencia.

A todos se les atribuyen los delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y pertenencia a grupo criminal. Además, a uno se le achaca uno de tenencia ilícita de armas, pues en su casa guardaba algunas prohibidas, y a otro más un delito de atentado, porque en su detención dio un mordisco a un agente.

Desde el banquillo, los nueve procesados se han mostrado conformes con los hechos y las rebajas acordadas entre las partes y al comprometerse todas a no recurrir la sentencia la Sala, de la Sección Primera de la AP, ha decretado ya la firmeza de la misma.

CUATRO TRANSPORTISTAS Y DOS ENCARGADOS DE LA VENTA AL MENUDEO.

Lo que no se ha modificado es el relato de hechos que se llevará a la resolución judicial, y según el cual uno de los implicados dirigía la organización y otro era su mano derecha, otros cuatro se encargaban del transporte de la mercancía, dos más se dedicaban a la venta de las sustancias al menudeo, y el último actuaba de guardador de la droga en su domicilio de Alcalá de Henares.

Dos de los transportistas fueron detenidos cuando llevaban cinco kilos de cocaína guardada en un espacio oculto del vehículo creado al efecto y los otros dos, con un kilo de cocaína. Y uno de estos últimos ha sido condenado también por el delito de tenencia ilícita de armas, mientras que uno de los que se dedicaban a la venta de la droga al menudeo lo ha sido por el de atentado, por morder al agente que lo arrestó. Estos dos últimos ilícitos se han penado con seis meses de prisión.

Para los que han sido condenados a menos de seis años de cárcel se les va a aplicar la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada 10.000 o 1.000 euros impagados, en función de las cuantías impuestas.

UNA OPORTUNIDAD.

Además, las defensas han aprovechado la sesión para presentar diversa documentación sobre sus clientes, como libros de familia, contratos de trabajo o alquiler de vivienda, nóminas, o certificados de tratamientos de drogodependencia y evolución de los mismos, de cara a solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, cuestión sobre la que se resolverá con posterioridad.

Con ese fin, los letrados han avanzado motivos como que sus patrocinados carecen de antecedentes, que cometieron los hechos para poder abastecerse de sustancias para su consumo, que tienen familia y empleo estable o que están en tratamiento, y han esgrimido asimismo que no suponen "ningún peligro" para la sociedad y que merecen "una oportunidad" para acabar con su adición y lograr la reinserción.