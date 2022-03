La consejera de Economía dice que la ley presupuestaria actual impide plurianuales para La Pasiega y MUPAC

El Gobierno negocia con SEPES para la compra del polígono de La Vega, en Reinosa

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria aún no ha recibido los 22 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado de este año para el polígono de La Pasiega y el Museo de Prehistoria --11 para cada uno-- y la consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, ha explicado que con la Ley General Presupuestaria que hay en la actualidad no se podrían suscribir convenios plurianuales entre los Ejecutivos central y autonómico para estas dos actuaciones.

Y es que, según ha explicado a preguntas de Vox en el Pleno, la Ley General Presupuestaria indica que no podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para proyectos que ya tengan en los Presupuestos subvenciones nominativas, como ocurre con La Pasiega y el MUPAC, que tienen en las cuentas del Estado de este año una consignación de 11 millones cada una.

La posibilidad de establecer plurianuales para financiar estos proyectos ha sido una de las fórmulas mencionadas en varias ocasiones por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), sobre todo a raíz de conocerse que ambas actuaciones no pueden ejecutarse con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por no tener encaje, al menos en una gran parte.

Sin embargo, ahora, según lo dicho por la consejera de Economía, parece que esta vía no es posible, algo sobre lo que ha llamado la atención el portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio.

Y en relación a los 22 millones que aparecen consignados en los Presupuestos para estos dos proyectos a través de sendas subvenciones nominativas, la consejera ha explicado que aún el Gobierno regional no ha recibido este dinero.

Ha señalado que las "condiciones específicas" marcadas por el Gobierno de España para la transferencia de ese dinero "se determinarán en un convenio o resolución que articulará el modo para recibirlo.

En este sentido, ha informado que el 23 de marzo, su consejería recibió los borradores del convenio para regular esta anualidad de 2022 y ha explicado que una vez remitido el texto a las consejerías de adscripción de ambos proyectos (la de Industria en el caso de La Pasiega y la de Cultura para el MUPAC) será éstas las que revisen el documento.

Posteriormente, el convenio se devolverá al Ministerio y, una vez conformado el texto definitivo, se establecerá una fecha para la firma. Ha indicado que en el borrador se indica que las cantidades comprometidas se liberarán "antes del 31 de diciembre de 2022".

Tras estas explicaciones, el portavoz de Vox ha pedido a la consejera "detalles" del borrador remitido desde el Gobierno de España y que aclare si en él se establece algún tipo de "condición" o "obligación específica" para transferir a Cantabria ese dinero que pueda hacer que ese dinero comprometido por el Gobierno central "nunca llegue".

Sin embargo, la consejera no ha hecho uso de su segundo turno de intervención al considerar que ya había contestado a las preguntas incluidas en el orden del día del pleno de hoy, lo que ha generado las protestas de toda la oposición (PP, Vox y Cs).

De hecho, alguno de estos partidos han instado al presidente de la Cámara, el también Joaquín Gómez, a recordarle a Sánchez que su "obligación" es contestar. "No puedo obligar a la consejera a contestar a los que ustedes quieren", ha respondido.

POLÍGONO DE LA VEGA

También en el Pleno de hoy, el consejero de Industria, Javier López Marcano (PRC) ha informado de que el Gobierno de Cantabria está en negociaciones con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para la compra del Polígono Industrial de La Vega, en Reinosa, con el objetivo de fomentar la actividad económica de la comarca de Campoo.

Por ahora el Ejecutivo considera que el precio que se le ha solicitado para este espacio, de unos 50.000 metros cuadrados, es "mejorable". "No pasará mucho tiempo sin que insistamos para ultimar la negociación", ha dicho Marcano en su respuesta a una interpelación de Vox sobre los planes del Gobierno para incentivar la industria de Campoo.

Además, en este punto también ha trasladado su apoyo a empresas como Forgings & Castings, que actualmente está negociando un ERTE con sus trabajadores. "Sabe que cuenta con nosotros", ha sentenciado el consejero.

OTROS TEMAS

En la sesión matinal, los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han echado abajo con su mayoría absoluta en la Cámara cuatro iniciativas de los grupos de la oposición, dos de ellas de los 'populares' y las otras dos de Cs y Vox.

En primer lugar, una moción del PP contraria a la gestión realizada por la Dirección General de Cooperación ante la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa en Ucrania. También proponía fusionar las direcciones generales de Cooperación y Juventud, ambas pertenecientes a la consejería que lidera el socialista Pablo Zuloaga, al considerar que la separación se hizo para que "más personas del PSOE" pudieran cobrar "a cargo del erario público" y ha sido "ineficaz".

Toda la oposición ha criticado la gestión del Gobierno. Para el PP, su respuesta ha llegado "tarde y mal", "anteponiendo los intereses políticos" por parte de Zuloaga, al que el diputado Álvaro Aguirre ha acusado de "no haber pegado ni golpe" en atender la crisis de Ucrania.

Además, en su opinión, "lo único que le ha preocupado" es "la foto", lo que, según Aguirre, hizo que éste "no dejara" actuar a la otra parte del Gobierno --la del PRC-- "que quiso hacer algo" hasta que él no se reincorporara al trabajo tras su baja por paternidad. "Los tanques estaba claro que no iban a esperar al señor Zuloaga", ha dicho.

Desde Vox, Cristóbal Palacio considera que "cualquier desafío o prueba a la que se somete" al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) acaba con la misma respuesta: en "una falta completa y absoluta de liderazgo". "El presidente y el vicepresidente del Gobierno no están cuando Cantabria les necesita", ha afirmado.

Vox ha presentado una enmienda de modificación a la iniciativa del PP --que no la ha aceptado-- para pedir que, en lugar de fusionar las direcciones generales Cooperación y Juventud, lo que hay que hacer es "eliminarlas" porque son "chiringuitos" para colocar a "amiguetes".

También Cs ha tildado de "nefasta" la respuesta del Gobierno ante el conflicto y ha censurado que el Ejecutivo "ha necesitado 15 días para ponerse en marcha". Sin embargo, se ha abstenido ya que considera que habrá que valorar la respuesta del Ejecutivo cuando acabe la crisis humanitaria y no ahora.

Por contra, regionalistas y socialistas han defendido que el Gobierno ha actuado "con rapidez y eficiencia", pues "a las 48 horas (de la invasión) ya se estaba coordinando"; y han defendido que para dar respuesta hace falta "unidad", por lo que han pedido a la oposición "trabajar más y crispar menos".

La otra iniciativa del PP pedía restablecer el uso de las pasarelas de embarque en el aeropuerto Seve Ballesteros y dar respuesta a las necesidades de personas con problemas de movilidad a la hora de acceder a los aviones, pues según el diputado Iñigo Fernández "tienen que subir poco menos que con polea".

La oposición ha criticado que las pasarelas están "allí muertas de risa" porque "el aeropuerto no está preparado", pero PRC y PSOE han asegurado que muchas compañías "no las quieren" y que no hay "ningún problema" para las personas con movilidad reducida, pues el aeropuerto estaría ya gestionando la renovación de los sistemas 'ambulift' que utiliza para su embarque.

Tampoco han salido adelante las dos mociones planteadas por la oposición, una de Cs sobre medidas para disminuir la trasmisión de enfermedades entre la fauna salvaje y los animales domésticos y una de Vox relativa al incremento de los costes de producción del sector