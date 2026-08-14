El Consejo de Transparencia da a Cantabria un plazo de 20 días para facilitar datos de aulas concertadas

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SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria a que, en un plazo máximo de 20 días hábiles, facilite la información reclamada por Comisiones Obreras sobre las aulas concertadas que obre en su poder o declare expresa su inexistencia.

La resolución, fechada el 11 de agosto y que ha sido remitida por CCOO este viernes a los medios de comunicación, responde a la reclamación que presentó este mismo sindicato el pasado 24 de marzo ante el Consejo, por la falta de respuesta de la Consejería a su solicitud para conocer el número de aulas concertadas en centros educativos privados sostenidos con fondos públicos en Infantil, Bachillerato y FP de los cursos 2023-2024, 2024-2025, y 2025-2026.

En el escrito, el Consejo hace referencia al derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, y que solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos.

Así, el Consejo ha estimado la reclamación de CCOO, al reconocer que los datos solicitados tienen un "indudable" interés público para conocer el funcionamiento de los servicios públicos de competencia autonómica, y que la administración reclamada no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos, ni la concurrencia de una causa de inadmisión.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

CCOO DENUNCIA LA "OPACIDAD" DE EDUCACIÓN

Tras conocer la resolución, la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria ha denunciado la "opacidad" de la Consejería de Educación de Cantabria.

"Es muy significativo que el propio Consejo de Transparencia tenga que recordar a la Consejería que la opacidad no es una mera irregularidad y que la información sobre cómo se financia y dimensiona la enseñanza concertada es de indudable interés público", ha señalado la secretaria general de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez.

Para CCOO, conocer estos datos resulta "especialmente" relevante en el momento actual, cuando la Federación ha denunciado "el mayor recorte de la educación pública" desde 2012, con la pérdida de más de 160 plazas docentes y la supresión de más de 30 unidades de Infantil y Primaria.

"Las decisiones de la Consejería de Sergio Silva favorecen la expansión de la enseñanza privada y concertada mientras que la enseñanza pública presenta falta de inversión, sobrecarga de trabajo y problemas de infraestructuras y por eso reclamamos transparencia y una planificación educativa adecuada", ha censurado.

Finalmente, Sánchez ha indicado que espera que la Consejería cumpla ahora con la resolución y facilite unos datos que "deberían estar al alcance de toda la comunidad educativa".