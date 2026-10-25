Consumo recuerda que el prefijo 400 es la numeración específica de las llamadas comerciales

El prefijo 400, nueva numeración de las llamadas comerciales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria informa de la entrada en vigor de una nueva medida destinada a mejorar la transparencia en las comunicaciones telefónicas y reforzar la protección de las personas consumidoras.

En este sentido, recuerda en nota de prensa que desde el 17 de octubre las empresas deberán realizar sus llamadas comerciales desde números que comiencen por el prefijo 400, una numeración específica que permitirá identificar de forma rápida y sencilla el carácter promocional o publicitario de la llamada.

Señala que esta iniciativa facilita a la ciudadanía conocer de antemano la finalidad de determinadas comunicaciones telefónicas y responde al objetivo de diferenciar claramente las acciones comerciales de otros servicios que prestan las empresas, como la atención a la clientela o la gestión de incidencias relacionadas con contratos ya existentes.

Así, los números que comienzan por 400 estarán destinados exclusivamente a llamadas comerciales y promocionales y, gracias a esta identificación específica, los consumidores podrán reconocer de manera inmediata que la comunicación tiene fines publicitarios antes de decidir si desean atenderla.

Asimismo, estos números serán únicamente de salida, por lo que no podrán utilizarse para recibir llamadas ni para prestar servicios de atención a la clientela.

Con esta limitación, se pretende evitar confusiones y contribuir a la lucha contra posibles prácticas fraudulentas.

Además, los operadores de telecomunicaciones podrán ofrecer a sus clientes mecanismos de bloqueo o desconexión de este tipo de comunicaciones, siempre que así lo soliciten.

800 Y 900 CONTINÚAN COMO ATENCIÓN AL CLIENTE

Por su parte, los números 800 y 900 continuarán destinándose a los servicios de atención a la clientela y mantendrán su carácter gratuito para los usuarios.

A través de estas líneas, las empresas podrán atender consultas, gestionar reclamaciones, resolver incidencias y prestar asistencia relacionada con productos o servicios ya contratados.

A diferencia de los números con prefijo 400, estas numeraciones sí permiten la comunicación directa de los consumidores con las empresas.

La atención a la clientela también podrá seguir prestándose mediante números geográficos convencionales y determinados números cortos habilitados específicamente para la relación entre operadores y usuarios.

La creación del prefijo 400 forma parte de las medidas impulsadas para incrementar la transparencia en las comunicaciones telefónicas y ofrecer a la ciudadanía herramientas que les permitan identificar con mayor facilidad la naturaleza de las llamadas que reciben.

Además, los operadores deberán bloquear aquellas comunicaciones comerciales que no se realicen desde la numeración habilitada para este fin, contribuyendo así a reforzar la confianza y la seguridad de los usuarios.

Desde la Dirección General de Comercio y Consumo se recomienda analizar con detenimiento cualquier oferta realizada por vía telefónica, solicitar toda la información necesaria antes de contratar un producto o servicio y conservar la documentación facilitada por la empresa para ejercer adecuadamente sus derechos como consumidores.