Convocan una concentración este domingo en Castro en apoyo a la apertura del centro de menores - ORGANIZACIÓN

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes ha convocado una concentración este domingo, 1 de marzo, en la Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales en apoyo al centro de acogida de menores extranjeros no acompañados que el Gobierno de Cantabria (PP) abrirá en el municipio y que fue anunciado esta semana por la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), en rueda de prensa.

Esta movilización coincidirá con la lanzada por la plataforma vecinal 'Patrullas Castro', colectivo que también se manifestará al mediodía y que reclama "transparencia y participación" y una consulta pública para la puesta en marcha de un recurso de este tipo.

Según ha podido conocer esta agencia, esta nueva movilización, bajo el lema 'Stop racismo en Castro Urdiales', parte de un grupo de jóvenes del municipio y la convocatoria se ha realizado a través de una aplicación de mensajería. Antes de la misma, está prevista una reunión.

Además, han solicitado el permiso para llevarla a cabo a la Delegación del Gobierno, aunque fuentes de la institución han señalado que aun no había recibido el escrito esta mañana.

Por su parte, desde 'Patrullas Castro' se ha pedido que su concentración sea "totalmente pacífica y ciudadana", y ha rechazado "cualquier comportamiento racista, violento o que promueva el odio".

Así, ha pedido a todos los asistentes que mantengan una actitud "cívica y respetuosa". "Defendemos la libertad de expresión desde el respeto y la convivencia", ha trasladado a través de sus redes sociales este colectivo, creado a raíz del anuncio de la alcaldesa de la apertura del centro.

En paralelo a la movilización, los vecinos han impulsado una recogida de firmas en change.org que ya supera las 3.327 en cuatro días, ya que fue el miércoles cuando la regidora anunció el futuro centro de acogida, ofreciendo la total colaboración del Ayuntamiento --menos de un mes después de la polémica vivida en el municipio de Cartes a raíz de la apertura de su centro de acogida--.

En el texto que acompaña a la recogida de firmas, los vecinos reclaman "transparencia y participación" y una consulta pública para la puesta en marcha de un recurso de este tipo, que advierten que "no solo tiene impacto en los servicios municipales, la seguridad o los recursos públicos, sino también en la convivencia y el equilibrio cultural de nuestro municipio".

Además, se muestran "profundamente frustrados" por cómo se está gestionando el proyecto, respecto al que han pedido "respeto, información clara y la oportunidad de decidir sobre su propio futuro".

En su opinión, "se está actuando sin transparencia y sin contar con los vecinos". "Nos hemos enterado sin información clara, sin reuniones públicas y sin posibilidad de participar en una decisión que afectará directamente a nuestro día a día", sentencian, exigiendo una explicación pública, estudios de impacto y una consulta vecinal antes de seguir adelante.

'Patrullas Castro' ha invitado a quienes quieran colaborar a imprimir el cartel de la concentración del domingo -para la que ya ha cursado solicitud a la Delegación del Gobierno- y pegarlo por el pueblo para llegar a personas que no usan las redes sociales.