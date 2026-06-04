Cuatro detenidos, uno menor, por dos robos en locales de La Albericia

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a cuatro individuos, uno menor, como presuntos autores de dos robos con fuerza en establecimientos del barrio La Albericia.

Dos fueron interceptados cuando huían de un bar que acababa de ser robado y los otros dos fueron detenidos tras ser identificados por los investigadores como presuntos autores de un robo con fuerza perpetrado en otro establecimiento.

En la madrugada del 23 de mayo, el 091 recibió aviso desde una central receptora de alarmas de que dentro de un bar de La Albericia había dos individuos con el rostro cubierto con pasamontañas, al tiempo que se había activado la alarma y el humo disuasorio.

Una patrulla se trasladó al lugar y localizó a las dos personas cuando abandonaban el establecimiento "a paso ligero". Al percatarse de la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva, por lo que fueron interceptados e identificados.

Al ser preguntados por el motivo de su presencia en la zona, ofrecieron respuestas inconexas y poco creíbles. A continuación, los agentes les solicitaron que mostrasen los efectos que llevaban, entre ellos pasamontañas, guantes y destornilladores, susceptibles de haber sido empleados para perpetrar el robo. Entonces, uno de los hombres reconoció que habían accedido a un bar a través de una ventana.

Posteriormente, los policías realizaron una comprobación en las inmediaciones y constataron que la ventana del local donde había saltado a alarma se encontraba forzada y que el interior presentaba una elevada concentración de humo. Ante las evidencias, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y trasladados a la Comisaría de Policía Nacional. Posteriormente pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Por otro lado, los agentes detuvieron en la tarde del 27 de mayo a dos jóvenes, uno menor de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza en otro local del mismo barrio.

La investigación comenzó tras conocer que el 8 de mayo, por la noche, un hombre había accedido al interior del establecimiento sin llegar a robar nada. A la noche siguiente, dos personas entraron de nuevo al local y se llevaron la pantalla de un ordenador.

Los agentes identificaron a los dos presuntos autores y comprobaron que uno de ellos era menor. En la tarde del 27 de mayo, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El mayor de edad había sido detenido 'in fraganti' el 6 de mayo por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de otro robo con fuerza en la zona de Peñacastillo.

Tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos, advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos.