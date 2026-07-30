Imagen de archivo de la inauguración de la renovación de la calle, el 3 de julio. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuesta de las Ánimas se llama a partir de hoy calle del Parlamento, tal y como lo ha decidido el Pleno del Ayuntamiento de Santander, con la única abstención de Vox, a propuesta de la Asociación de Vecinos Alcázar de Toledo y con los informes favorables del Centro de Estudios Montañeses, el Parlamento de Cantabria y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.

En este sentido, el equipo de Gobierno (PP) organizará ahora junto a los vecinos "de todas las sensibilidades políticas" el cambio de placa, ha afirmado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que esta medida "de consenso" persigue que los residentes en la zona "se sientan mejor" porque el anterior nombre "no les gustaba".

Además, ha defendido que "hoy sobra la política, los tiempos electorales y la memoria democrática" y que esta medida forma parte de la hoja de ruta marcada por el Consistorio de arreglar la calle primero y el nombre después. En este sentido, ha reiterado que el cambio de nombre "es un problema enorme" porque supone "un trastorno" a la hora de hacer gestiones.

Los concejales de las diferentes formaciones han celebrado "el talante y la educación" de los vecinos a la hora de afrontar este cambio de denominación de una vía que dejó de llamarse Alcázar de Toledo, por exigencia de la Fiscalía de Cantabria y para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Pasó entonces a designarse cuesta de las Ánimas y ahora vuelve a cambiar para adecuarse a las reclamaciones de los residentes.

FESTIVOS

En otro punto, el Pleno ha establecido como fiestas locales de 2027 la Virgen del Mar (lunes 17 de mayo) y los Santos Mártires Emeterio y Celedonio (lunes 30 de agosto), aprovechando que el día de Santiago (25 de julio) cae en domingo.

Esta medida ha contado con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones del resto de grupos.

En esta línea, Igual ha indicado que la ciudad "baila" entre esas tres festividades y ha avanzado que, si sale reelegida en 2027, de cara a 2028 pedirá al Gobierno de Cantabria que designe Santiago como festivo regional y en caso de rechazo se elegirán el 25 de julio y el 30 de agosto, en detrimento de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, ya que las tres festividades se celebrarán en días laborables.

Por su parte, PSOE y PRC han vuelto a defender la Virgen del Carmen (16 de julio) como festividad local, cuestión respecto a la que no se ha pronunciado la alcaldesa.

En concreto, el portavoz socialista, Daniel Fernández ha sostenido que la Virgen del Carmen representa "perfectamente" la vinculación de la ciudad "con el mar, el puerto y la tradición marinera" por razones "históricas, sociales y culturales", y cree que tiene "el mismo arraigo" que la Virgen del Mar.

Y edil regionalista Vicente Nieto ha apuntado que las festividades locales "reconocen el fervor y el sentimiento popular" por lo que a su juicio "la ciudad pierde una oportunidad" al no reconocer "algo tan esencial como es la Virgen del Carmen no solo para los vecinos del Barrio Pesquero sino para todos los santanderinos".

Por otro lado, la Corporación ha aprobado inicialmente, con los votos a favor de PP, Vox e IU las abstenciones de PSOE y PRC, la ordenanza fiscal de gestión inspección y recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público.

El objetivo de esta iniciativa es "refundir diferentes normativas y dar el mejor servicio", ha explicado la regidora, quien ha defendido que esta medida estaba recogida en su programa electoral y que la han desarrollado diferentes grupos de trabajo desde 2023.