Archivo - Cultura inaugura este viernes una exposición de fotos sobre árboles singulares de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura el viernes 5 de junio la exposición 'Todo árbol tiene su raíz', un proyecto fotográfico sobre árboles singulares de Cantabria que forman parte del patrimonio natural e inmaterial de la región.

La muestra reúne más de 80 fotografías, con más de 60 árboles, realizadas tras visitar los 140 ejemplares documentados originalmente por el botánico Enrique Loriente Escallada en su obra 'Árboles singulares de Cantabria' (1982), fruto de sus investigaciones durante la década de los 70.

Este extenso trabajo documental, coordinado por los museos Etnográfico de Cantabria, METCAN, y de la Naturaleza de Cantabria, MUNAT, ha sido realizado por los fotógrafos Miriam Mora y Pablo López, y podrá verse en la Casa de Cultura de Torrelavega hasta finales de agosto.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha afirmado que esta propuesta que es "mucho más que una exposición fotográfica: es un ejercicio de memoria, de identidad y de respeto hacia nuestro patrimonio natural más valioso". "Es, a la vez, un estudio riguroso, un largo viaje por la región y una declaración de amor a la naturaleza", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que la muestra "invita a detenernos, a mirar con atención y a reconocer en estos árboles centenarios una parte esencial de la historia de Cantabria".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de Miriam Mora y Pablo López, señalando que "han sabido conjugar rigor documental, sensibilidad artística y un profundo compromiso con el territorio para ofrecernos una obra de gran calidad y enorme valor divulgativo".

Igualmente, Martínez Abad ha recordado la importancia de la obra de Enrique Loriente Escallada, afirmando que este proyecto recupera y actualiza una investigación pionera "que ha sido fundamental para conocer y proteger nuestros árboles singulares, conectando pasado y presente en un mismo relato".

Partiendo de esta obra, Mora y López, fotógrafos y directores de la plataforma 'Campo Visible', han realizado un extenso recorrido por Cantabria tratando de localizar muchos de estos árboles.

Algunos de ellos ya han desaparecido; otros están enfermos, pero muchos siguen en pie con una presencia imponente y convertidos en monumentos de los pueblos donde se encuentran.

"Descubrimos su obra en el año 2021 y comenzamos a visitar algunos de los árboles que aparecen en el libro: ejemplares monumentales, singulares por su edad y tamaño. Lentamente, el proyecto fue tomando forma: fascinados con el trabajo de Enrique y comprendiendo la importancia de volver a visitar los árboles descritos, emprendimos un viaje por Cantabria que ha durado cinco años", explica Mora.

En ocasiones, se trata de fotografías donde el árbol es solo una forma, como una escultura que se alza y que solo se puede contemplar de manera fragmentada.

"Al fotografiar un árbol es necesario, a veces, mostrar una de sus ramas, el espacio entre ellas o la fuerza con la que el tronco sale de la tierra. Otras veces, en cambio, tomamos distancia y dejamos que las casas que lo rodean hablen de su tamaño, de la manera en que las hojas dialogan con el cielo", ha señalado López.

DOCE RUTAS DEL LIBRO 'ÁRBOLES SINGULARES DE CANTABRIA'

La exposición se organiza siguiendo las doce rutas propuestas por Loriente en su libro original y recorre diferentes puntos del territorio cántabro.

De cada una de ellas se han seleccionado árboles emblemáticos y, además, se incluyen fotografías de paisaje, arquitectura y algunos retratos.

Desde que se publicó el libro 'Árboles singulares de Cantabria', toda la región ha sufrido importantes transformaciones. Los árboles permanecen como testigos mudos y, en muchos casos, todavía son lugares de referencia para las personas que conviven con ellos.

Junto a estas historias, el proyecto se acompaña de una extensa hoja de sala que hace referencia a las fotografías expuestas en las paredes con descripciones de la situación y del momento en que el árbol es fotografiado, citas de Enrique Loriente en el libro original, testimonios de personas que viven cerca del árbol, etcétera.

El proyecto, además de esta vertiente investigadora, tiene una dimensión estética fundamental. "Pensamos que la fotografía puede conmover y documentar al mismo tiempo. Su vertiente documental se basa en el registro, en la precisión con la que puede describir la geografía y las apariencias. Pero hay una dimensión poética fundamental para que comprendamos el sentido de una imagen. En este proyecto hemos intentado contar algo también sobre la belleza del árbol, sobre la luz y el tiempo", concluye López.

VISITAS GUIADAS

Como complemento a la muestra y para fomentar su vertiente pedagógica, durante las próximas semanas se celebrarán una serie de encuentros en diversas localizaciones del territorio: Santillana del Mar, Carrejo y Ramales de la Victoria, con el objetivo de acercar el proyecto al público y fomentar la sensibilización sobre la conservación de los árboles y el paisaje cultural asociado a ellos.

Las fotografías realizadas pasarán además a formar parte del archivo digital del Museo Etnográfico de Cantabria, garantizando así su conservación y consulta futura para investigadores y ciudadanía.