Cultura renueva su apoyo al FCS en su décima edición, que busca implicarse más en la vida cultural cántabra

Martínez Abad y Júlia Olmo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha renovado el apoyo del Gobierno de Cantabria al Festival de Cine de Santander (FSC), que este año cumple su décima edición del 11 al 17 de septiembre, y que busca implicarse más en la vida cultural de la ciudad y regional.

Para ello, se plantea la posibilidad de realizar distintas actividades a lo largo de todo el año y, este 2026, tener algún elemento "especial" para celebrar el aniversario.

Así se lo ha trasladado su directora, Júlia Olmo, en una reunión donde ambos han estudiado las líneas generales de la décima edición de este evento, que, a juicio del consejero, "significa la consolidación de un certamen que va creando su propia personalidad".

En este sentido, ha valorado la necesidad de fortalecer un festival "que pone el nombre de Santander y Cantabria en el sector cinematográfico de este país", además de servir de plataforma para conocer otras cinematografías "tan cercanas y pujantes como las iberoamericanas, o aquellas que son emergentes y que encuentran en este festival un espacio muy adecuado para su difusión".

Para el titular de Cultura, el apoyo a este certamen busca también ayudar al sector audiovisual de Cantabria, facilitando su participación en el mismo y un espacio donde "poder mostrar sus trabajos".

Por su parte, Olmo ha agradecido la disposición del consejero hacia un festival que pretende "se implique más en la vida cultural de la ciudad y la región", y para ello, se está valorando la posibilidad de realizar distintas actividades a lo largo de todo el año.

Ha avanzado que esta décima edición, que se presentará el 2 de septiembre, seguirá profundizando en las líneas generales que definen el festival "y tendrá algún elemento especial para celebrar este aniversario".

Crítica y periodista, relevó hace un año a Álvaro Longoria al frente de la dirección del festival, desde la que apuesta por destacar el talento emergente y las producciones latinoamericanas.

El Festival de Cine de Santander nació en septiembre de 2017 como una Semana de Cine. Desde entonces, se ha celebrado cada año cumpliendo con éxito en nueve ediciones y contando con profesionales del cine como Isabel Coixet, Julio Medem, Antonio Resines, Carlos Saura, Pablo Trapero, Karra Elejalde, Carmen Machi, Maribel Verdú, Diego Peretti y José Coronado.

Las actividades y proyecciones del Festival tienen lugar en un total de tres sedes: Centro Botín, Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' y Fundación Caja Cantabria (CASYC).