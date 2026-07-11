Los Cursos de Verano de la UC en Camargo analizarán el uso seguro de las pastillas para dormir

Archivo - Benzodiacepinas.-ARCHIVO - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Camargo acogerá este martes, 14 de julio, a las 19.00 horas, la conferencia '¿Tomas pastillas para la ansiedad o para dormir? ¡Esto te interesa! Uso seguro de benzodiacepinas', que impartirá María Oro, farmacéutica del Servicio Cántabro de Salud, dentro de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

Al respecto, esta profesional ha asegurado que la medicación es segura siempre que se consuma con prescripción médica, pero ha insistido en que "se tiene que utilizar de forma puntual, porque es muy difícil realizar la deprescripción", debido a la dependencia que generan.

Y es que el consumo de benzodiacepinas ha aumentado de manera considerable desde 2020. "No se sabe si a causa de la pandemia o de la velocidad frenética que lleva la sociedad", pero se trata de medicamentos "para un uso puntual", ha remarcado.

Al tratarse de depresores del sistema nervioso central, las benzodiazepinas son fármacos que contribuyen a que todas las funciones cerebrales se vean reducidas. Entre ellas, la atención, la concentración o la psicomotricidad. Por eso, se utilizan para tratar el insomnio o la ansiedad.

Según Oro, su uso crónico puede fomentar la dependencia, tolerancia o somnolencia diurna. Incluso, ha especificado que existen estudios que lo relacionan con "fracturas de cadera o accidentes de tráfico".

Además, la farmacéutica ha explicado que el mayor consumo de estos medicamentos se da en la población de edad avanzada, especialmente en mujeres, aunque en la ponencia también hará referencia al consumo, cada vez mayor, de estos fármacos en menores, ha señalado la UC en nota de prensa.

"Aunque el valor absoluto de consumo es bajo, el consumo en población no adulta se ha visto incrementado de forma considerable durante esos años", ha advertido.

Respecto a las alternativas frente al uso de benzodiazepinas, ha recalcado que cada paciente es distinto y las causas por las que recurren a ellas son múltiples.

Por ello, ha incidido en que "es muy importante llegar a la causa y buscar alternativas, ya sea a través del deporte, el apoyo psicológico, el de terapias cognitivo-conductuales o actividades comunitarias".