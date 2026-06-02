David Bustamante cerrará la programación de Escenario Porticada en la Semana Grande

Fran Arias y David Bustamante, en el video de presentación - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante cántabro David Bustamante cerrará la programación musical de Escenario Porticada el domingo 26 de julio, dentro de la Semana Grande de Santander, que se celebrará del 17 al 26.

Así lo ha anunciado este martes en sus redes sociales el concejal de Turismo y Dinamización Social, Fran Arias, quien ha detallado que el miércoles 10 de junio se desvelará el resto de artistas de la Plaza Porticada.

"Vamos a dar vuelta a Santander. La vamos a gozar. Va a ser brutal", ha señalado Bustamante en el video, en el que ha mostrado "muchísimas ganas y muchísima ilusión", ya que se trata de la primera vez que cantará en este emplazamiento.

Esta cita forma parte de 'Tour Inédito', la gira del artista de San Vicente de la Barquera que recoge los mayores éxitos de sus 25 años de carrera en un espectáculo que cuenta con "grandísimos músicos", ha destacado el barquereño.

Por su parte, Arias ha explicado que este anuncio es el resultado de "un par de años en los que no hemos podido cuadrar agendas".