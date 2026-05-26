Decaen las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox a la Ley de Vivienda: "Cantabria la necesita"

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SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria elaborado por el Gobierno regional (PP) han decaído este martes en el Pleno del Parlamento al no contar con el apoyo suficiente para salir adelante, dado que solo han obtenido los votos a favor de sus respectivos grupos.

PSOE y Vox han rechazado sus enmiendas mutuamente, mientras que el PP también ha votado en contra en ambos casos, al igual que el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el PRC se ha abstenido al entender que, aunque el proyecto es "insuficiente" y "poco ambicioso", "Cantabria necesita esta ley".

Los socialistas pedían la devolución de la normativa porque consideran que no da "ninguna respuesta" a los problemas para acceder a una vivienda digna y accesible, ya que "faltan herramientas de protección social, no declara zonas tensionadas, no regula las viviendas vacías, ni quiere movilizar la ampliación del parque público".

Mientras que Vox ha denunciado que el proyecto "no es capaz de ofrecer soluciones al 80% de los problemas" de acceso a la vivienda y a la falta de suelo, "ni apoya al sector privado, ni garantiza seguridad frente a la okupación e inocupación, ni contempla compromisos presupuestarios para desarrollar vivienda pública".

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha criticado la "incoherencia absoluta" de los dos partidos. En el caso de los socialistas, ha denunciado que siguen "con unas políticas de vivienda que son un fracaso y son incapaces de aceptar sus errores".

Y en cuanto a Vox, ha censurado que continúa con "su dinámica del no a todo lo que haga este Gobierno, sin ser capaces de poner encima de la mesa ni una sola iniciativa útil en ningún ámbito".

"Ninguno de estos dos partidos están cuando Cantabria los necesita. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos esta legislatura? Vox y el PSOE de la manita oponiéndose a todo y haciendo pinza para tratar de bloquear la acción del Gobierno", ha trasladado.

Media ha subrayado que para el Gobierno la política de vivienda es "absolutamente estratégica" y "necesitamos esta ley para avanzar en todas las medidas que consideramos imprescindibles para cambiar la situación actual".

Además, ha reiterado que "la solución" al problema de la vivienda "no pasa por declarar zonas tensionadas, que este Gobierno no lo va a hacer, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad".

Entre las medidas del texto, ha destacado aquellas dirigidas a tratar de evitar la okupación ilegal, como protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrante okupación, en cuyo caso la Policía Local podrá, en el ámbito de sus competencias, proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, respetando los procedimientos legales.

También ha citado la oficina de apoyo a las víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Asimismo, ha señalado que las personas contra las que los últimos cinco años se hubiera dictado alguna resolución judicial o administrativa por motivo de la okupación ilegal de un inmueble no podrán ser beneficiarias de ninguna de las ayudas o programas previstos en esta ley, sin perjuicio de las medidas de asistencia social.

Y se establece un régimen sancionador, que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con medidas correctoras y sanciones accesorias para restaurar la legalidad urbanística, con multas de hasta 90.000 euros.

En la misma línea, los 'populares', han apoyado que esta ley "da respuesta" a los problemas de la vivienda en Cantabria, tras ocho años de gobiernos regionalistas y socialistas que han derivado en una vivienda "mucho más cara", unos alquileres "inasumibles para la mayoría de la población", una "inseguridad total" de los propietarios ante la "impunidad" de los okupas y la "falta absoluta" de construcción de vivienda protegida.

A juicio del diputado Juan José Alonso, esta Ley "no se merece la enmienda a la totalidad que han presentado" y ha avanzado que se valorarán todas aquellas aportaciones "que de verdad mejoren el texto" y "realmente sean buenas para los cántabros".

"DAR LA VUELTA A LA LEY"

Por su parte, el PRC no ha apoyado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox al considerar que "Cantabria necesita esta ley" y, aunque los regionalistas no respaldan el proyecto presentado por el Ejecutivo, creen que el Parlamento "tiene la obligación de intentar construir soluciones ante un problema que afecta al presente y al futuro de Cantabria".

La diputada Paula Fernández ha aclarado que el PRC no defiende "ni el enfoque ni el contenido de esta ley tal y como está redactada a día de hoy", al entender que el texto es "claramente insuficiente" y "poco ambicioso" para un problema de esta magnitud.

Así, ha lanzado un mensaje al Gobierno regional: "Deben recapacitar e ir pensando en dar la vuelta a esta ley de verdad si quieren que se apruebe en este Parlamento", ha trasladado.

"El PRC no apoyará esta ley en su aprobación si no se producen cambios profundos durante la tramitación parlamentaria de este debate. Apoyaremos una ley valiente, ambiciosa y real", ha manifestado.

LEY DE VIVIENDA "NEFASTA"

Mientras que el PSOE ha calificado de "nefasta" la Ley de Vivienda presentada por el PP. El diputado Mario Iglesias cree que "debemos actuar con determinación" para garantizar que vivir en Cantabria "no acabe siendo un privilegio reservado a unos pocos", pero este proyecto "renuncia" a los instrumentos públicos necesarios para hacerlo efectivo.

Ha lamentado que el documento "omite" la regulación de la vivienda vacía y "renuncia" a la declaración de zonas tensionadas, y con ello, a los mecanismos de control y contención de los precios, a la ampliación prioritaria del parque de alquiler y a la protección de la vivienda protegida y a medidas frente a la especulación inmobiliaria.

"El PP no quiere estas herramientas", ha aseverado el diputado socialista, que cree que el Gobierno regional "no ve la vivienda como un derecho" sino "como un auténtico negocio".

En opinión del diputado, "Cantabria necesita exactamente lo contrario a lo que plantea este proyecto de ley", que "no responde a la realidad Cantabria" porque los 'populares' "no escuchan a nadie y menos dialogan".

TEXTO "ALTAMENTE INEFICAZ"

Finalmente, Vox considera que el texto presentado por el Gobierno regional es "altamente ineficaz" ya que "solo plantea soluciones al 20% de los problemas que afectan a la vivienda".

El diputado Armando Blando ha indicado que esta ley "no contempla" programas para facilitar el acceso al suelo o impulsar la vivienda libre, ni soluciona problemas como la "falta de seguridad jurídica" frente a la okupación e inquiokupación.

Tampoco establece, ha apuntado, "ningún compromiso presupuestario para la construcción de vivienda pública" ni movilización de suelo. "Esta ley solo garantiza ayudas frente a la okupación ilegal a aquellos propietarios que entregan su vivienda al Fondo del Alquiler Social, pero al resto, a quien decida ofrecer su vivienda en el mercado libre de alquiler, que sepan que esta ley del Partido Popular no les protege", ha valorado.

Para Blanco, el enfoque que trasladan los 'populares' en el documento ante el problema de la okupación e inquiokupación es "blando e insuficiente".