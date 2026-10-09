La Delegación del Gobierno acoge una exposición de ALEGA para reivindicar la diversidad del colectivo LGTBI+

Inauguración de la exposición de ALEGA en la Delegación del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria reivindica la diversidad del colectivo LGTBI+ a través de la expresión artística acogiendo una muestra organizada por Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA).

La exposición 'Arte sin armarios' permanece desde este jueves en la Sala Juan de la Cosa de la sede de la institución, en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander, donde podrá visitarse hasta el 22 de octubre.

Acoge obras de 12 artistas que tratan de dar visibilidad al colectivo LGTBI+ a través de diferentes formatos de expresión artística. Así, se incluyen pinturas, fotografías u obras digitales.

La exposición, que cuenta con la colaboración de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Consejo de la Juventud de Cantabria, es la antesala de las 'XXIV Jornadas de Jóvenes sin Armarios' organizadas por la federación estatal y financiadas por el Instituto de la Juventud (INJUVE), que se celebrarán en la Delegación del Gobierno entre el sábado, 10 de octubre, y el lunes, día 12.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha inaugurado la muestra junto al presidente de ALEGA, Víctor Manuel Pérez Brezmes, y ha destacado la importancia de seguir construyendo "una España y una Cantabria en diversidad, con inclusión y con igualdad".

También ha puesto en valor el trabajo que lleva desarrollando ALEGA en Cantabria durante más de tres décadas en defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y ha reivindicado la necesidad de continuar defendiendo "una sociedad abierta, tolerante y libre".

"Son muchas las conquistas sociales y los avances en la lucha por los derechos LGTBI+ pero debemos trabajar para mantener ese impulso y seguir alcanzando nuevos derechos", ha defendido el representante del Estado en la comunidad autónoma.

Y también ha insistido en la necesidad de que desde todas las instituciones públicas "se luche contra cualquier signo de discriminación, se pongan en marcha políticas que reconozcan esa diversidad de la sociedad desde el respeto y el reconocimiento social y jurídico a todos los derechos y también para condenar el odio y las fobias".

A la inauguración han asistido la delegada especial del Estado en la Zona Franca, Ainoa Quiñones; la directora del Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria (UC), Gema García; el teniente coronel de la Guardia Civil de Cantabria Julio Postigo; el jefe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, Ramón Díaz; la vicepresidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, Raquel Menezo; miembros de ALEGA y del Consejo de la Juventud de Cantabria, entre otros, ha informado la Delegación.

SEXTA EXPOSICIÓN EN 2026

Esta muestra es la sexta que acoge la Delegación del Gobierno en este 2026. Así, la Sala Juan de la Cosa inició el año con una exposición de obras gráficas sobre la representación femenina el periodo comunista en Rumanía, organizada en colaboración con el Instituto Cultural Rumano (ICR) de Madrid y el Museo de Arte de Constanza (MACT).

Posteriormente, se pudo ver una exposición fotográfica sobre la periodista, escritora, folclorista, pedagoga y política cántabra Matilde de la Torre (Cabezón de la Sal, 14 de marzo de 1884-Ciudad de México, 19 de marzo de 1946) organizada por J. Ramón Gómez García en colaboración con Marisa Fernández y Regino Sainz de la Maza e impulsada por la Fundación Matilde de la Torre.

Los ciudadanos también pudieron disfrutar en esta sala de la institución de la realidad y resistencia de las mujeres saharauis con la exposición 'El viaje de las mujeres del desierto' con fotografías de Ana Valiño y organizada por Mundubat y Cantabria por el Sáhara.

Y se ha mostrado una exposición fotográfica organizada por la Asociación Consuelo Berges bajo el título 'Reveladas: las horas invisibles' y otra muestra fotográfica, 'Itinerancias: El Viaje Rom', organizada por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en la comunidad.