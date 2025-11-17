La Delegación del Gobierno alberga la entrega de las medallas de la Orden del Mérito Civil y del Mérito a la Seguridad V

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido este lunes la entrega de medallas de la Orden del Mérito Civil y del Mérito a la Seguridad Vial, un acto que se ha celebrado en la Delegación y en el que ha participado el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, quien ha entregado junto al delegado la medalla al Mérito de la Seguridad Vial.

Los reconocimientos han sido la Cruz de la Orden del Mérito Civil al subinspector jefe de la Policía Nacional Jesús María Fernández Heras, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil al capitán de la Guardia Civil Alfonso Serrano Calvo, y la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, en categoría de bronce con distintivo azul, al agente del Sector de Tráfico de la Guardia Civil Roberto Caballero Martín.

Tras la imposición de las medallas, el subinspector jefe de la Policía Nacional Jesús María Fernández Heras ha indicado que recibe esta condecoración con "orgullo, humildad y renovado compromiso" ya que supone un reconocimiento a su "trabajo" pero especialmente al "esfuerzo colectivo" del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Cantabria. "Esta distinción no es solo mía, es también de quienes me han acompañado, enseñado, apoyado y confiado en mí a largo del camino", ha dicho.

Mientras, el capitán de la Guardia Civil Alfonso Serrano Calvo ha atribuido el mérito de su reconocimiento a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cantabria. "Trabajar con profesionales como ellos es lo que ha posibilitado que el trabajo sea visible y que hoy esté aquí recogiendo esta condecoración", ha señalado.

Por su parte, Casares ha destacado la seguridad pública como "una parte indispensable" de las cinco décadas de democracia en España, así como la contribución de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas para "garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía".

También ha alabado estas condecoraciones, que reconocen la "extraordinaria labor y vocación permanente de servicio público" de tres profesionales pero que, además, "reivindican el papel fundamental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y cuyo trabajo hace que Cantabria sea "uno de los lugares más seguros de España, de Europa y del mundo".

El delegado ha señalado el papel de las Fuerzas de Seguridad en el "avance de los derechos y libertados logrado en estos 50 años de democracia", cinco décadas que han permitido "un desarrollo social y económico" con el que España vive el "mayor periodo de prosperidad, seguridad, convivencia y paz de nuestra historia".

"Si hoy somos un país moderno, a la vanguardia en el mundo y con uno de los mayores estándares de bienestar y de progreso, es gracias a un éxito colectivo, a un proyecto compartido que nos ha traído aquí en los últimos 50 años", ha destacado Casares, que también ha apuntado que todo ello no habría sido posible "si no hubiéramos sido capaces de dejar a un lado nuestras diferencias para poner en común todo lo que nos une".

Y ha destacado el trabajo de los tres agentes reconocidos este lunes, su "vocación de servicio, de entrega y de compromiso con España". "Vuestro ejemplo es la mayor grandeza de nuestra sociedad, la mejor demostración de que podemos sumar esfuerzos, de que podemos poner toda nuestra capacidad al servicio de los demás y ayudar a mejorar nuestro país", ha concluido el delegado.

El acto ha contado con la asistencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; el vicepresidente primero del Parlamento, Alejandro Liz; el jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, Carlos J. Martínez; y el jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo, así como otras autoridades civiles y militares.