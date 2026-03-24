Delegación del Gobierno condena el homicidio por violencia de género de una mujer en Zaragoza y una menor en Alicante

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género en la Delegación del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria ha guardado este mediodía un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género confirmada por el Ministerio de Igualdad, una mujer de 46 años presuntamente asesinada por su expareja en Zaragoza y una menor, de tres años, por violencia vicaria en la provincia de Alicante.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha encabezado este minuto de silencio a las puertas de la sede de Calvo Sotelo, en el que ha participado la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, y personal de la institución.

También han tomado parte en este acto de repulsa efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, encabezados por responsables de ambos cuerpos.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 14 en 2026 y a 1.357 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género ascendería a 11 en 2026 y a 515 desde 2013. Por otro lado, el número de menores de edad asesinados por violencia de género en España ascendería a tres en 2026 y 68 desde 2013.

Casares ha expresado su "más absoluta condena y su total rechazo" ante estos nuevos asesinatos confirmados por el Ministerio de Igualdad y ha trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas.

"Cada cinco días una mujer ha sido asesinada en nuestro país en 2026. Son cifras escalofriantes que nos golpean de lleno y muestran la crudeza de la lacra de la violencia machista", ha afirmado.

El delegado ha pedido unidad de todas las administraciones para coordinar todos los recursos, lograr que cada vez denuncien más mujeres y poder protegerlas. "Es la tarea más urgente de una democracia, que las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo en nuestro país", ha recalcado.

Casares ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y los 365 días del año.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico. Por otro lado, en una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.