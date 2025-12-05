Denunciado por gritos y música a gran volumen, por llevar a su perro suelto y por desobediencia

Archivo - Calle Burgos - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha denunciado a un hombre de 25 años por proferir gritos y tener la música a gran volumen, por llevar a su perro suelto, entre otras infracciones, y por desobediencia.

Los agentes lo identificaron y denunciaron este jueves, sobre las 4.45 horas, en la calle Burgos, como responsable de un perro, por no llevarle conducido por correa o cadena en lugares públicos y por no poseer el animal carné, identificación o cartilla sanitaria.

También fue denunciado en base a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, por molestias de gritos y música a gran volumen reproducida a través de un móvil, que perturbaba el descanso de los vecinos.

Finalmente, también fue denunciado por desobediencia a las indicaciones de los agentes.