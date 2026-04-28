Desarticulada en Santander una red de tráfico de drogas, con tres detenidos

Efectos intervenidos en la operación 'El Alba' - VIGILANCOA ADUANERA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación conjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria y Policía Nacional ha permitido desarticular en Santander una red dedicada al tráfico de drogas y erradicar un punto de venta y distribución de cocaína y MDMA.

En la operación, denominada 'El Alba', han sido tenidos tres hombres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y, a uno de ellos, además se le imputa otro de blanqueo de capitales.

La operación comenzó a finales de 2025 después de la Jefatura Superior recibiera diversos avisos en los que se alertaba del "malestar" y "sentimiento de inseguridad" que existía en un barrio de Santander por la presencia de un grupo de personas que se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, supuestamente cocaína.

Ello motivó que, a mediados de diciembre del pasado año, se iniciara una investigación que confirmó las informaciones iniciales y constató que en esa zona se estaban vendiendo sustancias estupefacientes 'al menudeo'.

Posteriormente se identificó al principal responsable y a otros dos hombres que colaboraban con él en la venta y distribución de drogas.

El curso de la investigación permitió comprobar "la especialización y profesionalidad" en la venta y distribución de estupefacientes 'al menudeo' del principal investigado.

Además, corroboraron que su nivel de vida no se correspondía con su actividad laboral, por lo que se coordinó con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria que la investigación continuara de forma conjunta para poder confirmar las sospechas y determinar un posible delito de blanqueo de capitales.

La investigación se 'explotó' el 23 de abril, cuadno se desplegó un dispositivo coordinado entre Vigilancia Aduanera y Policía Nacional que permitió localizar y detener al principal investigado como presunto autor de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Seguidamente, se registró el domicilio de esta persona, situado en Santander, y los agentes se incautaron de 3,2 kilos de cocaína, 36 gramos de MDMA, ocho blísteres de sildenafil, 96.400 euros, útiles para manipular estupefacientes, tres vehículos y otros efectos.

Del mismo modo, durante el dispositivo fueron localizados y detenidos los otros dos colaboradores como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión del principal investigado y la libertad de los otros dos.