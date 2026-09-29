Desarticulado en Baracaldo un laboratorio clandestino de speed que distribuía a Cantabria

1121054.1.260.149.20260929104807 Droga incautada en la operación - GUARDIA CIVIL

Hay dos detenidos en Vizcaya, que habrían puesto en circulación alrededor de 700 kilos de speed en el País Vasco, Cantabria y Navarra

BILBAO/SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado en Baracaldo (Vizcaya) un laboratorio clandestino capaz de producir hasta 200 kilos de speed a la semana y que distribuía droga no solo en el País Vasco sino también en Cantabria y Navarra.

La operación, denominada 'Presaka', se ha saldado con dos detenidos en Vizcaya, uno considerado el 'cocinero' de la sustancia ilegal y otro como encargado de la guardería y distribución de la droga.

Las primeras investigaciones determinaron que uno de los ahora detenidos, vecino de Bilbao, mantenía contactos con una persona vinculada al tráfico de estupefacientes en Cantabria.

Esta persona realizaba labores de transporte y presuntamente se abastecía de la droga en un garaje comunitario situado en Baracaldo. A partir de ese momento, los guardias civiles siguieron el rastro de las personas que intervenían en la actividad y pudieron identificar a un segundo implicado, vecino de Granada, que viajaba regularmente desde el sur de España hasta el aeropuerto vasco de Loiu.

Durante sus breves estancias en el País Vasco, mantenía encuentros con el otro investigado y se desplazaba hasta un piso de Baracaldo.

El vecino de Bilbao se encargaba de adquirir los productos y materiales necesarios y trasladarlos hasta el inmueble mientras que el vecino de Granada estaría al frente de la elaboración y preparación de la droga, según apunta la Guardia Civil en un comunicado.

Las vigilancias permitieron comprobar que estos desplazamientos se repetían con cierta regularidad y que el inmueble de Baracaldo era utilizado como centro de elaboración.

La operación entró en su fase decisiva cuando los guardias civiles detectaron una nueva entrega de la sustancia. En ese momento, el responsable de la elaboración entregó al otro investigado de cinco bolsas isotérmicas con 38 paquetes con un peso total de 73 kilos.

La sustancia fue sometida a pruebas que confirmaron que se trataba de sulfato de anfetamina, conocido como speed.

REGISTRO DE VIVIENDAS Y GARAJES

La Guardia Civil registró dos viviendas y dos garajes relacionados con los investigados. En el piso utilizado en Baracaldo fue localizado el laboratorio clandestino equipado con numerosos elementos destinados a la elaboración y preparación de drogas de síntesis.

En uno de los garajes, utilizado presuntamente para almacenar y custodiar la sustancia, los guardias civiles encontraron otros 13 paquetes con un peso de 23 kilos de speed junto a más material para su elaboración, preparación y envasado.

El análisis de la información obtenida durante la investigación y los efectos intervenidos apunta a que los detenidos habrían elaborado y puesto en circulación alrededor de 700 kilos de speed con una red de distribución para abastecer la droga en Euskadi, Cantabria y Navarra.

En el conjunto de la operación han sido intervenidos 100 kilos de speed, ácidos, productos y material empleado para fabricar esta sustancia, varias envasadoras al vacío, básculas y dos vehículos.

Los dos detenidos han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial.