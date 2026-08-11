Descargan 12.000 litros de agua para extinguir un incendio de vegetación en La Remonta

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio de vegetación en La Remonta - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Santander han extinguido esta medianoche un incendio de vegetación declarado en la Finca de La Remonta en Santander.

Para sofocar las llamas, los efectivos santanderinos, que han trabajado en la zona durante dos horas, han necesitado utilizar 12.000 litros de agua, para lo que desplazaron un camión autotanque y una cisterna.

En concreto, el fuego se ha producido en la acumulación de vegetación que ha hecho la empresa que está realizando labores dentro de este espacio, según han informado los efectivos santanderinos en su red social 'X'.