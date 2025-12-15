Desmantelado un punto de venta de cocaína en Liébana con tres detenidos, dos implicados también en caza furtiva - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y el furtivismo, ha detenido a dos hombres y una mujer, con edades comprendas entre los 26 y 33 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, principalmente de cocaína, en zona de Liébana.

Además, a los hombres se le ha detenido nuevamente por caza furtiva.

El citado cuerpo inició una investigación en la comarca de Liébana al tener indicios de un punto de distribución de drogas y de que podían estar vendiendo estupefacientes al menudeo por diferentes localidades.

Las indagaciones apuntaron a una casa del municipio de Cabezón de Liébana, a donde acudían consumidores de estupefacientes de la zona presuntamente para comprar droga.

También se constató menudeo de cocaína por diferentes localidades, con una incidencia más notable en Potes y sus proximidades

A finales de noviembre, se registró la citada vivienda y otra en el municipio de Vega de Liébana, donde se intervinieron diferentes cantidades de cocaína en dosis y, en un envoltorio, cerca de 130 gramos de marihuana en cogollos y ya picada para preparar dosis, así como una balanza de precisión con restos de cocaína. También se encontraron casi 5.000 euros.

Durante la investigación se habían obtenido diferentes indicios de que algunos de los sospechosos podían estar practicando caza furtiva desde principios de año.

Una información que se vio refrendada al encontrar en los registros practicados a finales de noviembre dos cabezas de rebeco y corzo disecadas, y un cráneo con cornamenta de venado, de los que no podían acreditar su legítima procedencia. A ello se unió el hallazgo de abundante munición, que igualmente fue intervenida.

Siguiendo con la investigación, los agentes llegaron hasta un residente en Cantabria que lleva a cabo encargos de taxidermia. Estaba realizando trabajos sobre las cabezas de dos corzos y un venado, actualmente en estado de cráneo con cuernas, que procedían de caza furtiva en la comarca lebaniega.

Este mes, con las pruebas conseguidas, se detuvo nuevamente a los dos hombres citados por su presunta relación con la caza furtiva de dichos ejemplares.