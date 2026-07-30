Se desprenden ladrillos de la fachada del Centro de Salud de la calle Isabel II de Santander

Fachada del edificio del Centro de Salud de Isabel II en Santander
Fachada del edificio del Centro de Salud de Isabel II en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 30 julio 2026 20:24
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SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La zona exterior del Centro de Salud de Isabel II, en Santander, ha registrado el desprendimiento de partes de ladrillo y loseta de la fachada del edificio.

Por esta razón, en la mañana de este jueves los bomberos de Santander han acudido a la zona y han realizado su reconocimiento para llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias que eviten cualquier posible riesgo.

Durante la inspección realizada, se ha observado que varias losetas de los balcones que dan a la calle Emilio Pino presentaban holguras, así como deterioro en parte de la madera de la barandilla.

En este sentido, los bomberos han considerado necesario acometer trabajos de reparación y mantenimiento.

En un comunicado, el Gobierno ha informado de que la actividad asistencial del centro de salud continúa desarrollándose con total normalidad, pero teniendo en cuenta la seguridad y protección de todos los ciudadanos que transitan por el entorno del edificio.

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