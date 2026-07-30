Se desprenden ladrillos de la fachada del Centro de Salud de la calle Isabel II de Santander

Fachada del edificio del Centro de Salud de Isabel II en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La zona exterior del Centro de Salud de Isabel II, en Santander, ha registrado el desprendimiento de partes de ladrillo y loseta de la fachada del edificio.

Por esta razón, en la mañana de este jueves los bomberos de Santander han acudido a la zona y han realizado su reconocimiento para llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias que eviten cualquier posible riesgo.

Durante la inspección realizada, se ha observado que varias losetas de los balcones que dan a la calle Emilio Pino presentaban holguras, así como deterioro en parte de la madera de la barandilla.

En este sentido, los bomberos han considerado necesario acometer trabajos de reparación y mantenimiento.

En un comunicado, el Gobierno ha informado de que la actividad asistencial del centro de salud continúa desarrollándose con total normalidad, pero teniendo en cuenta la seguridad y protección de todos los ciudadanos que transitan por el entorno del edificio.