Detenida por intentar robar en un supermercado y agredir a una empleada

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, junto con otro de la Guardia Civil, libre de servicio, han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de tentativa de robo con violencia o intimidación, cometido en un céntrico supermercado de Santander. La implicada agredió a una empleada cuando intentaba recuperar un efecto sustraído.

La Policía Nacional recibió una llamada el 25 de septiembre por la tarde alertando de que una mujer había sido interceptada cuando pretendía robar en un supermercado.

Cuando llegaron los efectivos, vieron en el exterior del establecimiento a una mujer inmovilizada por un hombre, que se identificó como agente de la Guardia Civil. Explicó que se encontraba libre de servicio y que, cuando caminaba el lugar, había oído gritos que procedían del supermercado y visto a dos empleadas que discutían acaloradamente con otras dos mujeres.

El agente, que se identificó de viva voz como guardia civil, se dirigió hacia ellas para mediar en el conflicto y entonces la más joven de las dos mujeres agredió a una de las empleadas que intentaba recuperar el producto que la chica pretendía sustraer. El guardia separó a esa mujer y la inmovilizó hasta la llegada de la Policía Nacional.

Los agentes de este cuerpo recabaron información a través del agente libre de servicio, así como de las empleadas del comercio, y detuvieron a la mujer joven como presunta autora de un delito de tentativa de robo con violencia.

Fue trasladada a dependencias policiales y pasó a disposición del juzgado, que decretó su puesta en libertad.