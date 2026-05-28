Detenida en Santander por escupir a una policía una mujer que golpeaba la puerta de un piso y llevaba una tijera

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Calle Guevara - EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 10:42
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SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este miércoles por la noche a una mujer de 55 años por escupir en la cara a una agente. Estaba golpeando la puerta de un piso y llevaba unas tijeras de grandes dimensiones.

Sobre las 23.45 horas, los agentes se desplazaron a una vivienda de la calle Guevara tras recibir un aviso en el que se informaba que una mujer se encontraba aporreando la puerta de un domicilio.

Los policías encontraron a la mujer con unas tijeras de grandes dimensiones, que se negó en todo momento a ser identificada y a colaborar con los agentes, llegando incluso a escupir a una en la cara.

Por ello se fue detenida y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

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