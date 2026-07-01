Detenido por agresión sexual a una menor de un centro a la que engañó para que fuese a su casa

Comisaría Torrelavega - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a un hombre como presunto autor de delitos de trata de seres humanos y agresión sexual a una menor, que residía en un centro y a la que convenció mediante engaños para que se fuera a vivir con él y a la que intentó utilizar para que mantuviera relaciones con otros varones a cambio de dinero, vendiera droga o captara a personas mayores y las llevara al domicilio para robarles las pertenencias de valor.

La víctima fue localizada tras fugarse del centro de menores y denunciarse su desaparición en la comisaría de la ciudad, mientras que el sospechoso fue identificado y arrestado, tras lo cual quedó en libertad provisional.

Según ha informado este miércoles el Cuerpo en un comunicado, sobre las 20.00 horas del pasado 26 de junio el 091 requirió agentes en una céntrica calle de la ciudad, donde dos mujeres solicitaban presencia policial.

Una vez en el lugar, se entrevistaron con ambas, que se habían trasladado desde una comunidad autónoma vecina. Una de ellas era educadora social en un centro de menores y la otra, madre de una chica que se había fugado del mismo, y por lo que había formulado denuncia diez días antes. Sospechaban que podía estar en Torrelavega con un chico, según les habían trasladado desde entorno de la joven.

Con la información recabada, la Policía coordinó la búsqueda de la menor, que fue localizada una hora después en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno, desde donde fue trasladada a comisaría junto con la progenitora y la educadora, que se hizo cargo de la chica ya que ostenta su tutela.

Una vez en dependencias policiales y en presencia de ambas mujeres, la menor manifestó que se había fugado del centro y viajado hasta Torrelavega con un conocido nueve años mayor que ella, tras haberla convencido con falsos pretextos.

Así, relató que una vez en el domicilio del hombre, la obligó a mantener relaciones sexuales con él, en contra de su voluntad, que recibió golpes ante sus negativas y que no pudo huir por temor a las agresiones.

Y añadió que había intentado utilizarla con otros fines, sin llegar a conseguirlo. Concretamente, que la había ofrecido a otros hombres para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, que la propuso también vender droga y que la incitó además a que captase personas mayores para que las llevase al domicilio y una vez allí sustraerlas las pertenencias de valor que portasen.

Los policías iniciaron la investigación de los hechos e identificaron al denunciado, que fue localizado y detenido el 27 de junio por la tarde. Fue trasladado a comisaría, pasó después a disposición judicial y quedó en libertad provisional.