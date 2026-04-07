Detenido por amenazar con un hacha y robar a unos jóvenes en un refugio de pescadores del río Asón

Hacha incautada al detenido - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido un hombre de 28 años, vecino de Santander, por, presuntamente, amenazar con un hacha a un grupo de seis jóvenes que se encontraban en un refugio de pescadores del río Asón, en Ramales de la Victoria, y, aprovechar la huída de éstos para robarles algunas de las pertenencias que habían dejado en el lugar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de marzo y la detención se produjo esa misma noche después de que patrullas de la Guardia Civil acudieran al refugio tras conocer lo sucedido.

Durante la investigación, los agentes averiguaron diferentes características del presunto autor, que fue localizado en una zona próxima al lugar de los hechos y que aún llevaba el hacha.

Tras ello fue detenido como presunto autor de delitos de amenazas con arma blanca y de hurto. El hacha fue incautada por los agentes y también se le intervino hachís que llevaba encima, por lo que además fue denunciado.

Asimismo se pudieron recuperar algunos objetos que el hombre, presuntamente, robó a los jóvenes aprovechando que éstos salieron apresuradamente del lugar tras amenzarles.

Entre ellos, había un cargador de móvil y una cámara de fotos valorada en unos 600 euros, que fueron devueltos a sus propietarios, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.