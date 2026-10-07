Un detenido en Bareyo por disparar contra un establecimiento en Ajo

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil.-ARCHIVO - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a primera hora de esta tarde en Bareyo a un hombre que disparó contra un establecimiento ubicado en la localidad de Ajo desde fuera del local. El suceso se produjo sobre las 13.00 horas y no registró heridos.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes que procedieron a la detención del implicado, residente en el municipio.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, en ese momento el detenido portaba un arma de fuego y un arma blanca.

Se están instruyendo las correspondientes diligencias y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.