Detenido en una calle de Santander un joven por la agresión a su pareja

Archivo - Agente Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada del sábado 24 a un joven de 27 años como presunto autor de un delito de violencia de género, al agredir a su pareja, de la misma edad.

El hombre fue detenido a las 3.00 horas en la calle Marques de la Hermida, ya que, momentos antes, tras una discusión en la calle, había insultado, amenazado y agredido a su pareja, que tuvo que ser trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.

Los agentes han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género, y a partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.