Detenido en Castro un hombre que acababa de robar un móvil y que llevaba un cuchillo de cocina

Coche patrulla de la Guardia Civil en Castro Urdiales - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Castro Urdiales, de 34 años, poco después de que hubiera quitado de la mano un teléfono móvil a una persona que se encontraba en la calle. El sujeto, que no hizo caso a los agentes y se resistió a la detención, llevaba un cuchillo de cocina de 10 centímetros de hoja oculto entre la ropa.

Los hechos sucedieron en la madrugada del día 24, cuando los guardias que prestaban servicio con motivo de las fiestas de Castro Urdiales vieron a un hombre corriendo por la calle Siglo XX que parecía huir.

Los agentes le tuvieron que perseguir porque no hizo caso a sus instrucciones de que se detuviera y consiguieron darle alcance, aunque se resistió activamente.

Una vez reducido, además de encontrarle oculto el mencionado cuchillo, se le halló un teléfono móvil que no le pertenecía. En el mismo momento supieron que acababa de sustraerlo a una persona que se encontraba en la calle, a la que se lo había quitado de la mano.

Identificado este hombre, que ya había sido arrestado en otras 15 ocasiones por la Guardia Civil, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y otro de resistencia y desobediencia a los agentes.