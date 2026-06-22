Detenido un conductor que escondía hachís y dinero en la silla del bebé

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SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 37 años que escondía un paquete con unos 50 gramos de hachís, dinero y un teléfono móvil en la silla del bebé instalada en la parte trasera del coche.

El suceso tuvo lugar a las 22.15 horas del pasado viernes en la calle Alta, cuando miembros de la Policía fueron a sancionar a un vehículo que se encontraba estacionado en doble fila con los cuatro intermitentes accionados.

Tras identificar al conductor y registrar el vehículo, localizaron en el hueco de una silla de bebé, en la parte trasera del mismo, un trozo de una sustancia presumiblemente hachís (aproximadamente 50 gramos), dinero fraccionado (más de 600 euros) y un teléfono móvil.

Los agentes intervinieron el dinero y la droga, detuvieron al implicado e instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública, ha informado la Policía en un comunicado.