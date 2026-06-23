Detenido por dar un manotazo a un policía un implicado en un altercado por robo en las estaciones de Santander

Archivo - Calles entre la estación de tren y autobús de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta medianoche a un hombre de 36 años, presuntamente implicado en un altercado por un robo en las estaciones, por empujar y dar un manotazo a un agente.

La sala del 092 recibió un aviso por un altercado en las estaciones por un supuesto robo, por lo que los policías acudieron a la calle Atilano Rodríguez.

Allí hablaron con ambas partes y les explicaron los cauces legales para proceder en este tipo de casos, a lo que el joven respondió con insultos, faltas de respeto continuas hacia los agentes y al resto de gente que caminaba por el lugar, además de ignorar las órdenes que le estaban dando.

Posteriormente, empujó a uno de los agentes y le dio un manotazo en el pecho, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.

Se han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.