Detenido un grupo itinerante por el robo de recaudaciones en máquinas y locales de juego de Santoña

Laboratorio de criminalística - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, en la denominada operación 'FURSAN', ha detenido en Madrid a tres personas e investigado a otra más como presuntos miembros de un grupo itinerante que robó la recaudación de máquinas recreativas y de locales de juego en Santoña.

También se han esclarecido dos robos en vehículos, cometidos en febrero y mayo del año pasado, que realizaban la misma ruta de recaudación, de los que se sustrajeron casi 8.000 euros procedentes de las máquinas situadas en establecimientos hosteleros y en locales de juego.

La investigación, de más de un año de duración, permitió averiguar que tres personas, que viajaban en un vehículo alquilado, realizaron seguimientos discretos a las víctimas. La Guardia Civil consiguió identificarlos y todos ellos tenían múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio en diferentes lugares de España. Las mismas indagaciones apuntaron a cortas estancias en la zona de Santoña, lo que hace suponer que tras los robos regresaban nuevamente a Madrid.

Posteriormente fueron localizados en la Comunidad de Madrid y el 17 de abril tres hombres fueron detenidos en Parla, Valdemoro y San Agustín de Guadalix. Además, se instruyeron diligencias en calidad de investigada a otra persona, por su presunta relación en el alquiler del vehículo utilizado en los desplazamientos y seguimientos.

HURTOS EN VEHÍCULOS EN SANTOÑA

En otra investigación, la Guardia Civil de Santoña ha instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre de 61 años como presunto autor de hurtos al descuido en interior de vehículos.

La Guardia Civil comenzó una investigación por dos denuncias de este tipo de robos, que se cometieron aprovechando paradas breves de sus conductores en diferentes zonas de Santoña en las que dejaron el vehículo abierto.

En uno de los casos se apoderaron de una mochila con diferentes efectos, entre ellos algunos electrónicos, valorado todo en unos 1.000 euros, y en otro, una cartera con documentación, tarjetas y 300 euros en metálico.

Los agentes determinaron que el presunto autor era un vecino de la localidad con más de 25 detenciones o investigaciones anteriores por la Guardia Civil.

La semana pasada se le pudo localizar e instruir diligencias en calidad de investigado al presunto autor de los hechos.