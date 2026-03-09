Detenido un hombre por agredir a su pareja y otro por pegar a sus mellizos de 16 años

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este fin de semana a un hombre de 26 años por agredir a su pareja, una mujer de 20, tras una discusión en plena calle y también a otro por pegar sus hijos mellizos de 16.

El supuesto delito de violencia de género ocurrió pasadas las dos de la madrugada del sábado en la calle Pedrueca de la capital cántabra.

La víctima fue trasladada por los agentes al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. A partir de ahora será asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.

Por otra parte, la presunta agresión del padre a sus dos hijos mellizos --un chico y una chica de 16 años-- se produjo poco antes de las 19.00 horas del sábado en la calle Beato de Liébana tras una discusión en el domicilio familiar.

El hombre, de 43 años, fue detenido por un presunto delito de violencia doméstica y los menores fueron trasladados por los agentes, acompañados de un familiar, a Valdecilla.

Serán atendidos también por los agentes de OPROVIC de la Policía Local de Santander.

También el sábado por la tarde, la Policía Local detuvo a un hombre de 33 años tras comprobarse, durante una intervención, que pesaba sobre él una orden de ingreso en prisión emitida por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Palencia.