Detenido un hombre por robar en ocho tiendas de golosinas de Santander

Coche de Policía. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por robar en ocho tiendas de la misma cadena de gominolas, localizadas en diversas zonas de Santander, material valorado en 700 euros.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos el pasado 26 de julio, cuando el propietario de una cadena de comercios de golosinas, se personó en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para denunciar que entre los meses de enero y julio de este año le habían hurtado material en diversas tiendas, varios de los casos en el último mes, con un quebranto económico de unos 700 euros aproximadamente.

Los agentes iniciaron una investigación y pudieron comprobar que las acciones denunciadas consistían en hurtos independientes, cometidos "al descuido" por el mismo autor.

Así, avanzadas las indagaciones, en la tarde del 6 de agosto, localizaron y detuvieron al investigado como presunto autor de un delito de hurto continuado, ha informado la Policía en un comunicado.

Según ha señalado, dada la reiteración delictiva, el detenido estaba generando "inquietud y gran sensación de inseguridad" entre los trabajadores de los establecimientos afectados.

El implicado fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.