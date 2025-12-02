Detenido por insultar y agredir a su pareja tras una discusión en el domicilio familiar de Santander

Archivo - Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes a un hombre de 24 años por presuntamente agredir a su pareja, de 22, tras una discusión en el domicilio familiar de la calle Castilla.

El sujeto fue detenido sobre las 20.00 horas por un supuesto delito de violencia de género, ya que momentos antes, tras una discusión en el domicilio familiar, había insultado y agredido a su pareja.

La agredida fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo y ahora será asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.