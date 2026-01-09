Un detenido y un investigado por cobrar trabajos de fontanería que no realizaron

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este mes de enero a un hombre de 41 años, vecino de Santander, y ha instruido diligencias como investigado a otro de 47, de Castro Urdiales, en ambos casos por estafas a mujeres de avanzada edad, a las que cobraron anticipos por trabajos de fontanería que después no realizaron.

Uno de los implicados había cobrado 1.100 euros como adelanto por la instalación de una caldera, y el otro --el detenido, que ya tiene antecedentes por hechos similares-- 3.200 por una obra en un baño, pero no realizaron ninguno de los trabajos ni atendían las llamadas de las víctimas.

Este mes, la Benemérita de Castro Urdiales localizó a la persona que había cobrado por la caldera --que no consta que se dedique de manera profesional a estos servicios--, al que instruyó diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de estafa.

En una intervención independiente, los agentes de la Guardia Civil de Cabezón de la Sal detuvieron al otro hombre por hechos similares denunciados por una mujer de 70 años el pasado mes de diciembre.

En este caso, el detenido debía realizar una obra en el cuarto de baño de la vivienda de la perjudicada, y pese a haber recibido el pago de 3.200 euros en mayo, el operario no acudió ofreciendo constantes excusas y justificaciones.

PLAN MAYOR SEGURIDAD

La Guardia Civil de Cantabria tiene en marcha el Plan Mayor Seguridad, que incluye tanto actividades divulgativas con consejos, como otras de índole preventivo o de investigación de delitos de los que pueden ser víctimas.

En este contexto, aconseja a los mayores que cuando tengan que realizar algún trabajo o reforma en sus casas, lo contraten con profesionales de acreditada solvencia, soliciten previamente presupuesto por escrito y si tienen que realizar algún tipo de adelanto económico, además de que les faciliten un documento de haber recibido dicho pago, realicen el abono mediante transferencia bancaria.