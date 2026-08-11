Detenido un joven de 23 años por agredir a su novia de 17 en Santander

Archivo - Imagen de archivo de la calle Alta - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este lunes a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir a su novia, una menor de 17 años, después de una fuerte discusión en el domicilio.

La agredida ha sido trasladada por los agentes al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo.

A partir de ese momento, la víctima es asistida por miembros de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.

Los hechos han ocurrido a las 2.45 horas de este lunes en la calle Alta, donde los policías han detenido al implicado, que momentos antes había agredido a su pareja, y han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de violencia de género, ha informado en una nota de prensa.