Detenido un joven por darle un puñetazo a otro al que le hizo una brecha en el ojo y una contusión en la cabeza

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SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido en la madrugada de este domingo a un joven, de 22 años, que le había propinado un puñetazo a otro, de 25, al que le provocó una brecha en el párpado derecho y una contusión en la parte superior de la cabeza.

El agredido fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fue asistido por personal facultativo.

La detención tuvo lugar a las 5.45 horas en la calle Hernán Cortés, según ha informado la Policía, que instruyó diligencias judiciales al agresor por un supuesto delito de lesiones.