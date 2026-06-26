Detenido el mismo hombre en 10 días por robos en una obra y un comercio de Santander

La Policía Nacional detiene a un mismo hombre en 10 días por presuntos delitos de robo con fuerza - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un mismo hombre en 10 días como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en Santander, uno en una obra en la zona de La Pereda y otro en grado de tentativa en un comercio de Valdenoja.

En un comunicado, el Cuerpo ha detallado que la primera detención fue en la medianoche del 13 de junio, tras la llamada de un vecino que acababa de oír golpes y ruidos en el interior de una obra y que estaba viendo a una persona en el interior, de la que sospechaba que podía estar robando.

Tras el aviso, varias patrullas acudieron al lugar y localizaron escondido en un rincón al presunto autor, que llevaba puestos unos guantes y sujetaba un par de tijeras.

Además, siguiendo las instrucciones del testigo, pudieron localizar en otro lugar de la obra una cizalla y un martillo, así como dos cámaras de videovigilancia que habían sido sustraídas y que estaban valoradas en más de 500 euros.

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias.

El segundo arresto tuvo lugar en la mañana del 24 de junio, cuando un testigo alertó a la Policía de que acababa de ver a un hombre romper un cristal de un establecimiento comercial en Valdenoja y que, al ver que había gente en las inmediaciones, había huido.

Una patrulla del cuerpo próxima al lugar se acercó y, una vez allí, los agentes recabaron datos sobre el suceso así como de las características físicas del presunto autor.

Instantes después, los policías localizaron al hombre, que tenía unos cortes en la pierna que se podían haber ocasionado al romper el cristal del establecimiento por donde pretendía acceder.

Ante esas evidencias, se procedió a su detención como presunto autor de robo con fuerza en grado de tentativa. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Valdecilla para ser atendido de las lesiones en la pierna, y después a la Jefatura Superior.

En ambos casos, una vez concluidas las diligencias de investigación, el detenido pasó a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.