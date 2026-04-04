Detenido en una peluquería de Santoña un hombre sobre el que pesaba una orden de detención en Bilbao

Detenido otro hombre por un presunto delito de violencia de género contra su pareja

Archivo - Vista aérea de la zona del Puerto de Santoña
Archivo - Vista aérea de la zona del Puerto de Santoña - PUERTOS DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 4 abril 2026 10:46
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SANTOÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido este viernes a un hombre de 39 años que tenía en vigor una orden de detención en ingreso en prisión dictada por un Juzgado de Bilbao.

Los agentes han llevado a cabo la intervención policial después de identificar al hombre en una peluquería de la localidad, donde han procedido a su detención, ha informado la Policía santoñesa.

Por otra parte, los agentes han detenido a otro hombre, de 50 años, como supuesto autor de un delito de violencia de género, tras presuntamente haber agredido a su pareja sentimental en el transcurso de una discusión entre ambos.

También, han investigado a un varón de 56 años, por un supuesto delito contra la seguridad vial, al ser identificado tras una infracción de tráfico y constatar que conducía el vehículo con una pérdida de vigencia, sin haber realizado el examen para recuperar el permiso.

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