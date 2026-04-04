Detenido en una peluquería de Santoña un hombre sobre el que pesaba una orden de detención en Bilbao

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SANTOÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido este viernes a un hombre de 39 años que tenía en vigor una orden de detención en ingreso en prisión dictada por un Juzgado de Bilbao.

Los agentes han llevado a cabo la intervención policial después de identificar al hombre en una peluquería de la localidad, donde han procedido a su detención, ha informado la Policía santoñesa.

Por otra parte, los agentes han detenido a otro hombre, de 50 años, como supuesto autor de un delito de violencia de género, tras presuntamente haber agredido a su pareja sentimental en el transcurso de una discusión entre ambos.

También, han investigado a un varón de 56 años, por un supuesto delito contra la seguridad vial, al ser identificado tras una infracción de tráfico y constatar que conducía el vehículo con una pérdida de vigencia, sin haber realizado el examen para recuperar el permiso.