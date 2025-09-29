Detenido el presunto autor del robo de objetos eclesiásticos en dos iglesias de Campoo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 27 años como presunto autor de dos robos con fuerza ocurridos en dos iglesias del municipio de Campoo de Yuso.

Se han podido recuperar los efectos sustraídos, todos ellos objetos eclesiásticos, que el ladrón había tirado en zonas próximas a los templos.

El 8 de septiembre por la tarde, se forzaron las puertas de acceso a las citadas iglesias y se robaron diferentes objetos eclesiásticos. Parte de ellos fueron recuperados el mismo día y el resto se hallaron al día siguente, en una cuneta próxima a una de las iglesias.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega se hizo cargo de la investigación, que determinó el vehículo con el que se pudo desplazar el autor de los hechos. Posteriomente se averiguó su identidad y que residía en alguna localidad de la provincia de Burgos cercana a Cantabria.

Las indagaciones confirmaron que esta persona se encontraba en la localidad de Villarcayo (Burgos), donde finalmente fue localizado y detenido la semana pasada por efectivos del Equipo ROCA de Cantabria desplazados al lugar. Durante las actuaciones se contó con la colaboración de componentes del Puesto de la Guardia Civil de la citada localidad burgalesa.

Los objetos recuperados han sido devueltos al cura párroco de las iglesias.