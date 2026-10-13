Detenido por robar combustible de cuatro autobuses en un polígono de Santander en abril y mayo

Coche de Policía Nacional - POLICÍA

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito continuado de hurto de combustible cometido en cuatro autobuses en un polígono industrial de Santander la pasada primavera.

A finales de abril, los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de gasolina en los vehículos los días 11, 17 y 18 de ese mes. Y después, supieron de otro hecho igual y en el mismo lugar, ocurrido el 8 de mayo.

Tras las primeras noticias, efectivos especializados en la investigación de esta modalidad delictiva iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido e identificaron al presunto autor de los hechos. En todos ellos se veía involucrado un mismo vehículo, que era utilizado para transportar el carburante sustraído.

Los investigadores comprobaron que el identificado había sido arrestado 'in fraganti', junto a otras dos personas más, por la Policía en julio, por el robo con fuerza de combustible de un autobús estacionado en el mismo polígono.

Esa detención se produjo cuando abandonaban el lugar de los hechos a bordo de un vehículo cargado con garrafas de combustible y útiles de robo, como también mangueras de plástico, herramientas y guantes.

Acabada la investigación, los agentes detuvieron al investigado como presunto autor de hurto continuado de combustible. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad.