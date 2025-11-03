Detenido por romper la barrera de entrada al parking subterráneo de Castelar

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 46 años por romper la barrera de entrada al parking subterráneo de Castelar. Los hechos ocurrieron sobre las seis de la mañana del domingo y los agentes fueron requeridos por el vigilante del aparcamiento.

El implicado fue identificado en el lugar por un supuesto delito de daños intencionados y como los mismos "superan con creces" los 400 euros, se procedió a su arresto y se instruyeron diligencias judiciales contra él, ha informado este lunes la Policía.

Además, también por daños intencionados pero contra el patrimonio público, los efectivos denunciaron a un joven de 25 años por realizar pintadas con un spray y rotulador en las fachadas de varios establecimientos públicos.

Fue sorprendido el sábado a las 4.50 horas de la madrugada en la calle Los Escalantes y denunciado en base a la Ordenanza de Limpieza Viaria y, también, conforme a la ley, por desobediencia a las indicaciones de los agentes.

DOS CONDUCTORES INVESTIGADOS POR TRIPLICAR LA TASA DE ALCOHOL

Por otro lado, la Policía investiga a dos conductores por sendos delitos contra la seguridad vial, por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ya que ambos triplicaron la tasa permitida.

El primero, de 41 años, después de ser observado por los agentes, esta pasada medianoche en la calle Simón Cabarga estacionando su vehículo con una de las luces de cruce fundida.

Y el segundo, de 27 de edad, a las 07.55 horas de este lunes en la calle Isla de Cuba, donde fue interceptado por cometer una infracción contra las normas de tráfico.

OTRAS INTERVENCIONES

En otro orden de cosas, a lo largo del fin de semana los policías han denunciado a tres hosteleros, en la Plaza Juan Carlos l, en la calle Castilla y en la Avenida del Deporte, por música elevada y molestias al vecindario, por instalar elementos de terraza (mesas altas y bajas, sillas, taburetes y un toldo adosado a la fachada) sin presentar autorización y por rebasar el horario de cierre, respectivamente.

Además, han formulado 50 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y a cuatro personas responsables de otras tantas viviendas por molestias de música y voces altas a los vecinos, así como a dos viandantes también por molestar con música y ruidos.

Y la pasada semana, en distintas calles, actuaciones o controles, los agentes han registrado a once personas, a las que han incautado diferentes sustancias (marihuana, hachís y/o cocaína) y a cinco de ellas una navaja, un spray de autodefensa, un cuchillo, una defensa extensible y una defensa eléctrica.