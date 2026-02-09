Detenido por romper la orden de alejamiento de su exnovia un hombre que agredió a otros dos con un destonillador

Archivo - Policías Locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este lunes a un hombre de 30 años que acudió a una fiesta privada, celebrada en un domicilio, en la que se encontraba su exnovia, sobre la que tiene una orden de alejamiento. Además, el sujeto agredió a dos hombres con un destornillador.

A las 7.00 horas de este lunes, los agentes han acudido a este piso de alquiler por habitaciones, situado en la calle Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, donde una mujer de 23 años había requerido la presencia policial.

Cuando finalizó la fiesta, su exnovio se peleó otros dos hombres, de 32 y 41 años, que habían participado en la misma, a quienes agredió con un destornillador.

El implicado fue detenido por un supuesto delito de quebrantamiento de la orden alejamiento, dictada por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santander, que le prohíbe comunicarse por cualquier medio con ella y aproximarse a menos de 300 metros. Además, se le atribuye un supuesto delito leve de lesiones.

Los tres participantes de la pelea han sido asistidos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

HURTO DE ARQUETAS

Por otro lado, la Policía santanderina ha detenido a un hombre de 34 años, al que investiga como sospechoso del robo de tapas de arquetas.

A las 00.05 horas del sábado, miembros del cuerpo policial localizaron y detuvieron al sospechoso en la calle La Torre gracias a la colaboración ciudadana.

Se han instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito de hurto de varias tapas de arquetas de luz y agua en la calle Ernest Lluch, la avenida de la Libertad y el propio barrio de La Torre.