Detenido en Santander con 2,17 gramos de speed un conductor que dio positivo en cocaína y anfetamina

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SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes al conductor de un coche, de 45 años, que llevaba 2,17 gramos de speed en la cartera y que dio positivo en cocaína y anfetamina/metanfetamina. Además, el copiloto llevaba un cigarro de hachís.

El vehículo fue localizado a las 19.30 horas en un control en el Paseo Altamira. Los agentes le dieron el alto al ver que el copiloto actuaba de forma "irregular". Un vez se detuvo el coche, los policías notaron un fuerte olor a cannabis y el copiloto les entregó un cigarro de hachís.

Ambos fueron cacheados y se les preguntó en varias ocasiones si llevaban algún tipo de droga. Entonces el conductor les dio una sustancia que llevaba en la cartera y que dijo que era speed, por lo que fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública.

Además, le solicitaron realizar la prueba de estupefacientes, que dio positiva en cocaína y anfetamina/metanfetamina, por lo que incoaron expediente administrativo. También fue denunciado por llevar un punzón.