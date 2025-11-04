Detenido en Santander por agredir a su hijo de 17 años

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha sido detenido en Santander como presunto autor de un delito de violencia doméstica por agredir a su hijo de 17 años tras una discusión en el domicilio familiar.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23.00 horas del lunes en la calle Corbanera de la capital cántabra, según ha informado la Policía Local.

El menor fue trasladado por los agentes al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido por personal facultativo.

A partir de ese momento, el menor será asistido por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.